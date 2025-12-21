Shocker enfrentó a DMT Azul en la pelea estelar para celebrar los 63 años de la Arena Naucalpan, donde el veterano peleador perdió su cabellera ante su oponente y también ocasionó preocupación entre los aficionados por su apariencia física.

La pelea en jaula contó con la participación de Hellboy y Chessman, donde las máscaras y cabelleras estaban en juego, que resultó con el Mil Por Ciento Guapo perdiendo su melena tras ser derrotado.

Una vez que Hellboy y Chessman escaparon de la jaula, Shocker y DMT Azul tomaron protagonismo en el cuadrilátero. Entre llaves, golpes y palabras, el Mil Por Ciento Guapo fue sometido por un nudo por su contrincante.

Con la contienda llegando a su fin, era tiempo de que el perdedor pagara el precio por haber sido derrotado. DMT Azul tomó la máquina para cortar el cabello y comenzó a pasarla por la cabellera de Shocker, quien solamente clavaba su mirada en el suelo del ring mientras veía caes su melena.

Este momento se viralizó en redes, donde los internautas mostraron su preocupación por el estado físico del luchador de 53 años. No es ningún secreto que Shocker ha estado un par de veces internado en centros de rehabilitación para tratar su problema con las drogas, las cuales dejaron serios estragos en su vida.

Algunos usuarios expresaron su deseo de ya no ver luchar al veterano peleador, ya que consideran eso perjudica aún más su salud. Otros resaltaron la tristeza que mostraba Shocker mientras era rapado por su oponente.