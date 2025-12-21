Más Información

Liga MX: ¿Qué televisoras transmitirán los partidos de cada equipo en el Clausura 2026?

Liga MX: ¿Qué televisoras transmitirán los partidos de cada equipo en el Clausura 2026?

Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

Javier Aquino revienta a Guido Pizarro por su salida de Tigres: “No representa los valores de la institución”

Gilberto Mora se consagra como el máximo goleador Sub-17 del 2025

Gilberto Mora se consagra como el máximo goleador Sub-17 del 2025

Marcus Smart, de los Lakers, recibe fuerte multa por realizar gesto obsceno a un árbitro

Marcus Smart, de los Lakers, recibe fuerte multa por realizar gesto obsceno a un árbitro

Liga MX: ¿Qué equipos evitaron felicitar al Toluca por su bicampeonato?

Liga MX: ¿Qué equipos evitaron felicitar al Toluca por su bicampeonato?

A lo largo del 2025, demostró una y otra vez su extraordinario talento en el terreno de juego, así como su olfato goleador con el que se colocó como el máximo rompe redes Sub-17 de este año y así coleccionar una marca más.

La precocidad futbolística del canterano de los Xolos de Tijuana lo ha llevado a ser colocado como la máxima promesa del futbol mexicano, así como uno de los grandes talentos del balompié mundial e incluso se ha ganado admiradores a lo largo y ancho de Europa.

Pese a no jugar en una posición en la que se marca muchos goles, 'Morita' logró erigirse como el máximo goleador Sub-17 a nivel mundial, una marca que sin duda muestra el gran talento del adolescente tricolor.

Lee también:

El juvenil de Xolos celebra el 2-1 parcial sobre Bravos | FOTO: Imago7
El juvenil de Xolos celebra el 2-1 parcial sobre Bravos | FOTO: Imago7

¿Cuántos goles metió Gilberto Mora en 2025?

La participación de Mora en este año se repartió en ambos torneos de la Liga MX (Clausura y Apertura 2025), Leagues Cup y en partidos de la Selección Mexicana mayor, así como en el Mundial Sub-20 donde recibió mayor atención por parte de clubes europeos.

En el año calendario, Mora anotó un total de 12 goles, cantidad suficiente para colocarse como el jugador Sub-17 con más anotaciones durante ese periodo de tiempo. Siete de ellos fueron en Liga MX, dos en la Leagues Cup y tres en la Copa del Mundo Sub-20.

Lee también:

Gilberto Mora se impuso a dos grandes talentos del futbol mundial: Lennart Karl del Bayern Múnich y a Michael Noonan del Shamrock Rovers. El alemán e irlandés hicieron nueve goles a lo largo de este 2025.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS