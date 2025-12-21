Obed Vargas, junto a Lamine Yamal, en el top 10 de los mejores Sub-20 del mundo

Obed Vargas está cerrando el 2025 con una espectacular noticia, pues el futbolista mexicano del Seattle Sounders fue incluido en el listado de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) de los mejores jugadores Sub-20 de este año.

El nacido en Alaska se ha colocado como una grata revelación del futbol mexicano, luego de haber optado por representar a México y dejar de lado a Estados Unidos, nación con la cual disputó un par de juegos a nivel menor.

Este año fue extraordinario para Obed, quien ya es todo un referente del Seattle Sounders de la MLS. Sus actuaciones en el Mundial de Clubes fueron claves para ponerse en el radar de clubes europeos, las cuales fueron reforzadas con su accionar en la Copa del Mundo Sub-20 que disputó con México.

A raíz de su gran rendimiento, el seleccionado nacional fue incluido en el ranking antes mencionado, donde está acompañado de figuras internacionales.

¿En qué lugar está Obed Vargas de los mejores jugadores Sub-20 de 2025?

La IFFHS colocó al mediocampista mexicano como el décimo mejor futbolista de su categoría con tres puntos, la cual es liderada por la superestrella del FC Barcelona: Lamine Yamal.

Detrás del astro español aparece el francés del PSG Désire Doue, en tercer lugar está Estevao del Chelsea. Arda Güler del Real Madrid está en cuarto lugar, Pau Cubarsí de Barcelona es quinto y en el sexto puesto está Kenan Yildiz de la Juventus.

El listado lo cierran Warren Zaire-Emery (PSG), Franco Mastantuano (Real Madrid), Rodrigo Mora (Portugal) y Obed Vargas del Seattle Sounders.