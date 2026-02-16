Más Información

Serie Mundial de Tiro con Arco: México gana múltiples medallas

Canadá y Estados Unidos vuelven a disputar el oro olímpico en hockey femenino

Ministro sudafricano se lanza contra México antes del debut en el Mundial: "Sudáfrica vencerá"

Hermano del Chucky Lozano lo acusa de "grosero y prepotente" y explica por qué no tiene equipo

Katie Boulter, campeona de Ostrava, recibe wild card para unirse al Mérida Open WTA 500 2026

México volvió a demostrar su gran talento en el tiro con arco, disciplina que le ha regalado al país varias alegrías en los Juegos Olímpicos.

Con esa etiqueta de favorito, varios arqueros mexicanos brillaron en la reciente edición de la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo en Mérida, Yucatán.

La representación azteca, que se enfrentó a grandes rivales, sumó al final del certamen un total de 43 preseas: 17 oros, 14 platas y 12 bronces. Además de poner la bandera en lo más alto, también obtuvo puntos para el ranking con miras a Los Ángeles 2028.

Entre los más destacados resaltó el triunfo de Ángela Ruiz en la categoría de arco recurvo, quien dejó en segundo lugar a la también medallista en París 2024, Alejandra Valencia, con la plata.

También sobresalieron Andrea Becerra y Miguel Becerra en la prueba de arco compuesto, disciplina que hará su debut en la máxima justa en tierras estadounidenses en 2028.

Los resultados, fueron aplaudidos por Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien anunció grandes eventos deportivos en el país, mismos que ayudarán a los atletas para encontrar su mejor nivel con miras a la justa.

