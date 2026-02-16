Canadá y Estados Unidos vuelven a disputar el oro olímpico en hockey femenino

Estados Unidos y Canadá se enfrentarán por el oro olímpico por séptima vez desde que el hockey femenino debutó en los Juegos de Nagano 1998, en una rivalidad fronteriza que nunca pasa de moda.

Y esta vez, las estadounidenses son las favoritas en los Juegos de Milán-Cortina.

Estados Unidos aseguró su boleto con una victoria 5-0 sobre Suecia en la semifinal el lunes. Y las canadienses, campeonas defensoras, siguieron con Marie-Philip Poulin anotando dos veces para establecer el récord de goles en su carrera olímpica, en un triunfo 2-1 sobre Suiza más apretado de lo deseable.

Lee también Lorenzo Musetti causa baja del Abierto Mexicano de Tenis y no jugará en Acapulco

Los resultados prepararon el más reciente duelo entre las potencias mundiales del deporte en la final por la medalla de oro el jueves.

Y muy bien podría ser el último enfrentamiento entre las veteranas estrellas de ambos equipos: Poulin, apodada “Captain Clutch”, y la capitana de Estados Unidos, Hilary Knight, quien ya anunció que estos serán sus quintos y últimos Juegos Olímpicos.

Lee también Renata Zarazúa encabeza a las tenistas mexicanas que participarán en la cuarta edición del Mérida Open WTA 500

Para las estadounidenses, no importaba a quién enfrentaran en un torneo que han dominado con marca de 6-0 y superando a sus rivales por un margen combinado de 31-1.

“Las hemos enfrentado bastantes veces, así que obviamente no nos sorprenderá, pero sé que ellas también tienen primero un partido”, comentó la defensora Lee Stecklein. “A quien sea que enfrentemos, tenemos que estar listas para ese desafío”.