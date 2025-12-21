¿Deja Rayados? Sergio Canales habla sobre un posible regreso al Real Betis

Antes de reportar a pretemporada, Sergio Canales decidió ir a España para pasar sus vacaciones donde ha visitado lugares especiales para él, es por eso que apareció como invitado en el partido del Real Betis frente al Getafe.

El exfutbolista del Betis recibió un reconocimiento por parte del club por sus años en la institución, donde se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del equipo y ese cariño se pudo ver en este homenaje.

En su regreso al cuadro verdiblanco, Canales estuvo presente en el Estadio La Caruja, hogar temporal del equipo, intercambiando saludos con los aficionados y también formó parte de una transmisión en el canal oficial del Betis antes de que iniciara el encuentro.

Sergio Canales fue homenajeado mientras los jugadores del Betis y el Getafe se alistaban para el saque inicial, por lo que el excapitán del equipo sevillano logró saludar de nueva cuenta a todos los que fueron sus compañeros durante su estancia.

Canales se reencontró con Nelson Deossa, quien fuera su compañero en Rayados durante un par de torneos.

No te merecías menos, @SergioCanales 💚 pic.twitter.com/z6a5x5LWI2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) December 21, 2025

¿Canales regresa al Betis?

En una entrevista con la cadena DAZN, el actual jugador de los Rayados fue cuestionado sobre si volverá a vestir los colores del cuadro español, pero Canales fue claro y contundente con su respuesta.

"Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey); entonces, hasta ahí estamos."

🗣️ “El que ha estado y se va, siempre le queda algo. Cualquier agradecimiento se queda corto”



Sergio Canales y su precioso mensaje al @RealBetis y al beticismo 💚#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/SnM55ubY3I — DAZN España (@DAZN_ES) December 21, 2025

Durante su paso por el Betis, Sergio Canales coleccionó grandes estadísticas: 39 goles y dio 30 asistencias en 207 partidos. Además, fue parte del plantel que ganó la Copa del Rey en 2022 junto a Andrés Guardado y Diego Lainez.

Con Rayados, el ibérico ha alcanzado números increíbles, los mejores de su carrera: 43 goles y 20 asistencias en 104 partidos.