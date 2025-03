Sergio Canales contundente ante la presencia de Sergio Ramos en México; "No viene a pasear"

Sergio Ramos, la legendaria estrella del Real Madrid llegó a México para disputar el Clausura 2025 de la Liga MX, un golpe de autoridad para Rayados de Monterrey, club que lo sumó a su gran plantilla.

Una pieza clave para la llegada del defensor campeón del mundo en 2010, fue sin duda su compatriota Sergio Canales, una de las figuras del equipo regio, quien tuvo comunicación y convenció a Ramos.

Tras varias semanas del emblemático central, y su importancia en el equipo mexicano, fue el mismo Canales, quien habló sobre la valía de Ramos, asegurando que su gran misión en México es ser campeón y no venir de paseo a conocer el país.

"Hablamos un poco, yo coincidí en el Madrid y en Selección con él y siempre me trató espectacular y le dije que si venía todos le íbamos a ayudar un montón. Es un privilegio que esté aquí y me llama la atención el hambre con el que ha venido. Cuando hablaba antes de que venga me mandó un mensaje diciendo que viene a ser campeón y ganar, no viene a pasearse y al final un hombre como él, con lo que le ha costado ser de los mejores o el mejor central de la historia, no va a manchar su nombre", mencionó en entrevista con David Faitelson.

Canales, quien es uno de los referentes de Monterrey, siguió lanzando elogios para Ramos, estableciendo que tiene ganas de lograr los objetivos y ayudará al equipo.

"Es un crack, un fenómeno, ha venido con muchas ganas que al final es lo importante. Como te comentaba antes, lo que pongas de ti mismo en los cambios grandes eso te afianza más rápido. Considero que el es súper top y nos va a ayudar mucho"