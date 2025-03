Miguel Layún responde al 'Pollo' Briseño y defiende al América; "Es más fácil decir que demostrar"

Luego de las declaraciones de Antonio 'Pollo' Briseño, ex jugador de Chivas, que en entrevista con Ricardo Peláez, aseguró que la presión en Guadalajara es mayor que en América, un club que por su relación con Televisa se "apapacha" al futbolista azulcrema.

Las opiniones no se han hecho esperar, una de ellas ha sido la de Miguel Layún, quien mediante sus redes sociales compartió una opinión sobre el tema.

El ex jugador americanista fue contundente, estableciendo que en la escuadra de André Jardine la presión es mayor que otros equipos, además de que se debe estar preparado mentalmente para convertirte en referente.

"Es más fácil decir que aguantar y mostrar… América el equipo con más presión del país, la gente, los medios, etc. Aquí quien no está preparado mentalmente truena, quien lo está, se vuelve figura, si tienen dudas está la historia de @HenryMartinM, y hay otras que no tuvieron el mejor desenlace", escribió en un primer mensaje.

Layún, quien vivió momentos complicados con la camiseta de las Águilas, recordó esos difíciles momentos, en los que mediante los medios de comunicación fue duramente criticado y pudo salir adelante.

"Y antes que me vengan a llorar, solo diré que tengo sustento para poder hablar de estos temas. Me putearon y aguante, fui al psicólogo porque estuve a punto de quebrar, nadie me protegió, nadie me cuidó, fue mi familia y yo vs la situación. Quién tenga pruebas de lo contrario, que me lo diga", finalizó.