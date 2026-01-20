Sergio Bueno y Mazatlán FC: los mejores memes de su regreso a la Liga MX

El anuncio de Sergio Bueno como nuevo estratega de Mazatlán FC sorprendió al entorno del futbol mexicano.

Luego de casi una década fuera de los reflectores de la Liga MX, el técnico regresó a los banquillos en un contexto complejo, marcado por la despedida del club sinaloense que afronta su última campaña antes de convertirse en Atlante.

Su último recuerdo en la primera división fue el descenso de Jaguares de Chiapas en 2017, un episodio que dejó marcada su reputación. Sin embargo, Mazatlán apuesta por su conocimiento del medio y su capacidad para dirigir planteles limitados, con el objetivo de cerrar con dignidad la etapa del club.

La llegada del entrenador no pasó desapercibida en el mundo digital. Memes, burlas y comentarios irónicos inundaron las plataformas sociales y evidenciaron la incredulidad de muchos aficionados ante la decisión de la directiva.

LOS MEJORES MEMES DE SERGIO BUENO

Sergio bueno regresando a la mítica LIGA MX pic.twitter.com/huYUhAJXCO https://t.co/ytMNnEZSN4 — BUEN CHICO MARRERITO (@ElBuenChico_) January 21, 2026

