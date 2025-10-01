Selección Mexicana: Rafa Márquez quiere juegos de preparación con exigencia de cara al Mundial de 2026

Rafael Márquez, auxiliar técnico de la Selección Mexicana, no quiere que el equipo nacional tenga una preparación sencilla de cara a la Copa del Mundo 2026.

Por eso, el ayudante de Javier Aguirre espera que los juegos amistosos que se desarrollarán contra Colombia y Ecuador de este mes, “nos pongan en aprietos”.

El Tricolor se enfrentará a Colombia el sábado 11 en Arlington, Texas y el 14 a Ecuador, en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

En lo particular, del enfrentamiento con los ecuatorianos, el exjugador del Barcelona señaló: “Fue segundo [en la eliminatoria de Conmebol], sólo detrás de Argentina. Será un equipo complicado, que nos pondrá en aprietos y eso es lo que buscamos”.

Además de todo, jugar en el Akron, “nos viene bien, será una de las canchas en las que estaremos durante el Mundial, es importante ver qué es lo que nos espera”.

El tiempo se agota, “y necesitamos seguir observando gente”, destacó Márquez.

Por su parte, Duilio Davino, director deportivo de Selecciones, señaló que en cada juego a desarrollar, Aguirre estará muy al pendiente del accionar de los jugadores, “las puertas no están cerradas para nadie, por eso Javier le da tanta importancia a estos encuentros, porque aquí se puede ver quién puede quedarse”.

La próxima semana se daría a conocer la nueva lista.