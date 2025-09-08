México cierra su Fecha FIFA con un interesante duelo frente a Corea del Sur, su segundo rival asiático de esta gira. El Tri busca la victoria frente los surcoreanos, que no serán fáciles, ya que cuentan con un par de futbolistas de gran nivel.

La Selección Mexicana cosechó un empate de 0-0 con Japón, duelo en el que se vieron rebasados por los nipones en gran parte del juego, y donde el nivel de la escuadra dirigida por Javier Aguirre dejó mucho que desear.

Por su parte, los surcoreanos lograron un gran resultado al vencer 2-0 a Estados Unidos. Corea del Sur, selección que ya está confirmada para el Mundial de 2026, viajó con todo su arsenal para medirse a las dos naciones anfitrionas de la próxima Copa del Mundo.

En total, los Tigres de Asia cuentan con 10 futbolistas en el Viejo Continente, mientras que México llegó a esta Fecha FIFA con tan solo ocho jugadores radicando en Europa, por lo que este duelo es vital para que los mexicanos midan sus fuerzas.

Estas son las tres figuras de Corea del Sur

Dentro del equipo asiático resaltan tres futbolistas: Kim Min-jae, Kang-in Lee y Heung-min Son. Estas tres piezas son importantes en el esquema surcoreano, por lo que se convierten en los jugadores a seguir para este juego.

Kim Min-jae

La zaga de Corea del Sur es comandada por el actual jugador del Bayern Munich. Kim Min-jae ha sido inamovible en el cuadro bávaro, club al que llegó proveniente del Napoli tras ser campeón de la Serie A y en donde se colocó como uno de los mejores defensores del mundo.

Kang-in Lee

El joven futbolista de 24 años radica en el PSG, flamante campeón de Europa, y aunque no suele ser titular con el cuadro francés, el talentoso atacante zurdo representa una gran arma para el cuadro coreano.

Heung-min Son

Capitán e histórico de la Selección de Corea del Sur. El delantero abandonó esta temporada al Tottenham Hotspur de la Premier League para ser fichado por el LAFC, donde sigue brillando con sus actuaciones.