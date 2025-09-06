Selección Mexicana: Este es el XI titular de Javier Aguirre; conoce a los elegidos para enfrentar a Japón

La Selección Mexicana se encuentra lista para enfrentar a su similar de Japón en el Oakland Coliseum de California.

El Tricolor de Javier Aguirre jugará contra los nipones durante la tarde-noche de este sábado 6 de septiembre.

Para jugar ante un rival que ya cuenta con su boleto para la Copa del Mundo de 2026, el Vasco decidió utilizar un once titular bastante competitivo.

El experimentado director técnico mexicano apostó por salir con, prácticamente, el mismo XI inicial con el que disputó y ganó la final de la Copa Oro 2025, hace apenas un par de meses ante Estados Unidos.

Aquel, significó el último partido de México, por lo que llama poderosamente la atención que el timonel tricolor realizar una sola modificación.

El único cambio que Javier Aguirre hizo fue incluir a Orbelín Pineda desde el arranque, aunque su incrustación se da por un jugador que ni siquiera forma parte de la actual convocatoria: Gilberto Mora.

Cabe recordar que el futbolista del Tijuana se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 que participará en la Copa del Mundo de la categoría.

Por tal motivo, el Vasco decidió sustituirlo por el jugador del AEK Atenas de Grecia para arrancar ante los nipones.

Dejando de lado el tema de Gil Mora, Javier Aguirre apostó por los mismos 10 titulares de la final de la Copa Oro.

Este es el XI titular de la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Luis Malagón, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez son los elegidos para iniciar el duelo contra Japón en el Oakland Coliseum de California.

¡EL 1️⃣​1️⃣​ para dejar #PorMéxicoTodo esta noche! 😌​



La alineación que saltará al campo contra Japón. ✍️​@adidasMX 💚🤍❤️



*Publicidad para México* pic.twitter.com/MqtS5HIlI4 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2025

Mientras que Raúl Rangel, Carlos Moreno, Erik Lira, Germán Berterame, Carlos Rodríguez, Santiago Giménez, José Juan Purata, Diego Lainez, Erick Sánchez, Jesús Orozco, Hirving Lozano, Rodrigo Huescas y Mateo Chávez podrían sumar minutos al formar parte de la banca tricolor.

Cabe destacar que el partido entre México y Japón comenzará en punto de las 20:00 horas y la tranamsisión será a través de las pantallas de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.