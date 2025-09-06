México vs Japón - EN VIVO - PARTIDO AMISTOSO - HOY

Este sábado, el Oakland Coliseum en Estados Unidos será el escenario del choque entre la Selección Mexicana y Japón, un duelo que no solo pondrá a prueba el nivel del Tri, sino que también traerá recuerdos a Javier Aguirre, ya que enfrentará a un rival que conoce bien.

El Tricolor llega con el pecho un tanto inflado tras sus últimos resultados de 2025 con los resultados en la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, que hicieron difuminar tropiezos sonados, como las eliminaciones en la fase de grupos del Mundial 2022 y la Copa América 2024.

La columna vertebral del Tricolor está bien definida: en la defensa, Johan Vásquez es el jefe; en el mediocampo, Edson Álvarez pondrá el orden; y en el ataque estarán Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Además, ahora el Vasco cuenta con el regreso del ‘Chucky’ Lozano.

Pero Japón no es cualquier rival: es el mejor combinado asiático del momento y fue el primer equipo clasificado al Mundial 2026 después de los anfitriones. Ocupa el puesto 17 en el ranking de la FIFA, solo cuatro escalones por debajo de México.

Los ‘Samuráis Azules’ son liderados por Hajime Moriyasu, un técnico que lleva desde 2018 moldeándolos en un equipo disciplinado, rápido y letal, que con su estrella, Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, se puede convertir en un dolor de cabeza.

Para el Vasco, este partido tiene un significado especial, ya que entre 2014 y 2015 dirigió a la selección japonesa, un proyecto que acabó abruptamente; el detonante principal fue un escándalo de amaño de partidos en España.

El choque ante el seleccionado asiático no es un duelo nuevo, pues ya se han enfrentado en otras ocasiones, donde la balanza se inclina favorablemente al Tricolor. El historial mantiene un total de seis encuentros disputados a nivel Mayor. ¿El saldo? Cinco triunfos para los mexicanos y uno para los nipones, el cual ocurrió hace casi tres décadas, en un amistoso de 1996. En duelo oficiales, México nunca ha perdido ante Japón, con dos victorias en las Copas Confederaciones de 2005 y 2013.

