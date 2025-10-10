Sebastián Córdova estaría "borrado" de Tigres; entrena separado por temas de disciplina

El jugador de Tigres, Sebastián Córdova, trabaja separado del pantel y no tiene fecha para que se reintegre a la institución.

De acuerdo a reportes de FOX Sports, trascendió que el futbolista no está lesionado ni tiene alguna enfermedad, por ello, se especula que su ausencia del primer equipo se debe a temas de disciplina.

En la actual temporada, el mediocampista mexicano sólo ha podido disputar tres encuentros, uno de ellos completo, y acumula 147 minutos.

Su último partido de la campaña fue en la Jornada 9, cuando los felinos se midieron a los Pumas en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Córdova llegó al equipo que comanda Guido Pizarro en el torneo de Clausura 2022, después de que América tomó la decisión de vender sus derechos federativos.

Todavía el torneo pasado tuvo continuidad, al grado que jugó 15 encuentros de la temporada regular, sin embargo, en la actual temporada está borrado por el cuerpo técnico.

Hasta el momento, la directiva regiomontana no ha dado a conocer una postura al respecto.

¿Cuándo será el próximo partido de Tigres?

Viernes, 17 de octubre

Tigres vs Necaxa | 21:00 (tiempo del centro de México) | Jornada 13 del Apertura 2025.

