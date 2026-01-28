Sebastián Córdova está decidido a recuperar su mejor versión

Toluca.— Sebastián Córdova se planteó como objetivos convertirse en un jugador importante para el Toluca y regresar a la Selección Mexicana. Ve en la figura de Alexis Vega —a quien deberá suplir por su lesión— la motivación para conseguir ambas.

Córdova, que el torneo pasado fue borrado por Tigres, sabe que llegó a un club donde varios jugadores, de la mano de Antonio Mohamed, toman un segundo aire y quiere responder a esa confianza recuperando su mejor futbol.

“Creo que sí va a pesar mucho —baja de Alexis Vega—, es un gran jugador, todos lo sabemos. Desgraciadamente tiene esta situación en su rodilla, y claro, donde nos toque a nosotros o a quien ponga, debe tener esa jerarquía y ese ánimo de querer ser como Alexis Vega”, señaló.

Aunque parece que Javier Aguirre ya tiene definida su lista para el Mundial de 2026, Córdova no pierde la esperanza de colarse, pero sabe que la única manera es destacando con los Diablos.

“Lo primero es que me gane los minutos aquí, jugando y ayudando al equipo, y yo creo que eso viene solo. Sí es una meta, si no lo logro, tampoco creo que dependa de mí totalmente, pero sí voy a hacer lo posible para poder estar ahí”, concluyó.