América marcha líder de la Liga MX, está en Semifinales de la Leagues Cup, pero los movimientos al interior del conjunto de Coapa continúan y en esta ocasión se dio la salida de Sebastián Cáceres al futbol de España, con el Celta de Vigo.

El central uruguayo firmó con el cuadro español y tuvo que romper filas con las Águilas, que estaban concentrados en Los Ángeles, para el compromiso contra los Rayados de Monterrey, en la Leagues Cup.

A su llega a la Ciudad de México, Cáceres no pudo ocultar su tristeza por dejar al club que lo arropó desde enero de 2020 y con el que conquistó seis títulos, incluido un tricampeonato de Liga MX.

“Entre lágrimas, abrazos, fue muy difícil ese momento, me acuerdo y me cuesta ahora, fue muy emotivo... Era mi familia… Me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra que sentía, agradecí por todo, lo que conseguí acá seguro será difícil que se vuelva a conseguir”, recordó entre lágrimas el charrúa.

Si bien, fue difícil irse del América, jugar en Europa era un sueño pendiente para Cáceres, más por nuevo proyecto con Guillermo Almada y su buen arranque en lo que va del semestre.

“Sé que es difícil irse así en estos momentos, porque estábamos a nada de jugar cosas importantes, pero es una oportunidad que no podía dejar pasar por mis retos individuales que quiero proponerme, era lo mejor para mí tomar la oportunidad”, agregó.

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Agradece la paciencia de la afición americanista

Sus primeros años como americanista fueron severamente criticados por la afición. Puntuales acciones lo pusieron en el ojo de la crítica, pero con el paso de los años se convirtió en una pieza clave para el América.

“Obviamente que los quiero mucho (a la afición del América), me han estado aguantando, porque en un principio no fui lo que esperaban, pero me tuvieron paciencia, mejoré, aprendí de los errores y pues agradecerles por el apoyo que siempre tuvieron”, mencionó el mundialista con Uruguay.

“A donde vaya siempre habrá un águila por mi parte, porque el amor que le tengo al club no se irá”, concluyó Sebastián Cáceres.