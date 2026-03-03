Santos vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 3 de marzo

Cruz Azul quiere mantener otra jornada el liderato de la Liga MX y esta noche tiene una visita "a modo", frente a Santos Laguna, el peor equipo en lo que va del torneo Clausura 2026.

Luego de vencer a Rayados en el Gigante de Acero, la Máquina de Nicolás Larcamón quiere hilar otra victoria, ahora en el Territorio Santos Modelo (TSM), en actividad de la Jornada 9, que inicia esta noche.

Los Cementeros llegan con siete duelos en fila sin conocer la derrota y para hoy, tienen todas "las facilidades" para mantener esa buena racha y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Cruz Azul lidera con 19 puntos, pero Toluca y Chivas siguen muy de cerca su paso con 18 puntos cada equipo; los Pumas de Efraín Juárez marchan en el cuarto sitio con 16.

Por su parte, Santos Laguna suma apenas dos puntos y no ha ganado en todo lo que va del año. Gran crisis la que vive el conjunto Lagunero.

¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Cruz Azul?

El compromiso entre Santos y Cruz Azul podrá ser visto en televisión abierta. Aquí los detalles para el juego de la Jornada 9.

Fecha: Martes 3 de marzo

Horario: 19:00

Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN y ViX Premium

