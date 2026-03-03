Más Información

Barcelona no logra la hazaña y cae eliminado de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid

La Glorieta de La Minerva de Guadalajara tiene al futbol a sus pies a 100 días del Mundial 2026

Santos vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 3 de marzo

Mundial: ¿Cómo fueron las inauguraciones de México 1970 y 1986 en el Estadio Azteca?

Pumas vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de Liga MX HOY martes 3 de marzo

Cruz Azul quiere mantener otra jornada el liderato de la Liga MX y esta noche tiene una visita "a modo", frente a Santos Laguna, el peor equipo en lo que va del .

Luego de vencer a Rayados en el Gigante de Acero, la Máquina de Nicolás Larcamón quiere hilar otra victoria, ahora en el Territorio Santos Modelo (TSM), en actividad de la Jornada 9, que inicia esta noche.

Los Cementeros llegan con siete duelos en fila sin conocer la derrota y para hoy, tienen todas "las facilidades" para mantener esa buena racha y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Cruz Azul lidera con 19 puntos, pero Toluca y Chivas siguen muy de cerca su paso con 18 puntos cada equipo; los Pumas de Efraín Juárez marchan en el cuarto sitio con 16.

Por su parte, Santos Laguna suma apenas dos puntos y no ha ganado en todo lo que va del año. Gran crisis la que vive el conjunto Lagunero.

¿Cuándo y dónde ver el Santos vs Cruz Azul?

El compromiso entre Santos y Cruz Azul podrá ser visto en televisión abierta. Aquí los detalles para el juego de la Jornada 9.

  • Fecha: Martes 3 de marzo
  • Horario: 19:00
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ESPN y ViX Premium

