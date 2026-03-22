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Santos consiguió derrotar 2-1 al Puebla en un partido que cerró mejor de lo que inició. Los Guerreros llegaron a ocho unidades tras este triunfo, pero siguen manteniéndose en lo más bajo de la clasificación del

El cero en la primera parte permaneció por las deficiencias del ataque de Santos, pero también por la gran labor de Ricardo Rodríguez en el arco poblano.

Los locales comenzaron con el pie en el acelerador, sumando su primera jugada de peligro al minuto 11 con remate de Lucas Di Yorio que se marchó a un costado de la portería rival.

Fran Villalba combinó con Di Yorio, quien quedó mano a mano con Rodríguez, pero el gran achique del arquero evitó el gol de los Guerreros tras atajar el disparo con su pecho al 24. Tres minutos después, Édgar Guerra protagonizó la primera acción de peligro de los poblanos con un disparo de larga distancia.

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El duelo se emparejó y Puebla ya estaba incomodando al cuadro local con intentos desde fuera del área. Con media hora en el reloj, Luis Rey quedó a centímetros de abrir el marcador con un tiro que zumbó el poste izquierdo de Carlos Acevedo

Guerra fue el hombre más punzante de los Camoteros y para el 41 volvía a quedarse cerca de anotar. Dentro del minuto 45 más el agregado, Di Yorio recibió un centro preciso, pero el atacante verdiblanco conectó un remate de cabeza sencillo para el arquero, pese a que estaba solo dentro del área.

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Cerca de la hora de juego llegó el primer tanto del partido. Ezequiel Bullaude recuperó el esférico en el mediocampo, abrió hacia Di Yorio, quien metió un centro descompuesto al área del Puebla, el cual pasó de largo para encontrarse al '10' de Santos que venció de pierna derecha a Rodríguez.

En el minuto 64, la suerte volvió a sonreírle a los locales. Aldo López aprovechó un pequeño desvío del portero poblano para anotar el segundo de la tarde.

Puebla descontó al minuto 72 con un gran gol de Owen González. El delantero de 22 años no se inmutó ante la salida de Carlos Acevedo y le picó el balón para recortar distancias.

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