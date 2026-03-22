Diego Lainez, de promocionar el Mundial 2026 a estar cerca de perdérselo

En 2018, Diego Lainez, de tan solo 18 años de edad, fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol para anunciar que México seria anfitrión del Mundial de 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

"Me hace una gran ilusión ese Mundial, porque va a ser sede en México, es un sueño y un orgullo", fueron las palabras del en ese entonces, jugador del América.

Ahora, seis años después, tras una frustrada aventura por Europa, y siendo parte de Tigres, pintaba para que el extremo fuera parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, aunque esa oportunidad luce lejana.

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A principios de año, el Tri sostuvo sus primeros dos juegos amistosos, donde el Vasco solamente contó con futbolistas de la Liga MX y ahí apareció el extremo del conjunto felino, quien tuvo minutos frente Bolivia.

FOTO: IMAGO7

Sin embargo, para la siguiente fecha frente Islandia en Febrero, el canterano del América no apareció en el listado de Aguirre, que otra vez era conformado por jugadores del torneo local, algo que prendió las alarmas para el futuro del mexicano en la escuadra nacional.

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Aunque Lainez está en gran forma con Tigres, parece que eso no es suficiente para tener un lugar en las convocatorias del entrenador del conjunto tricolor.

Ante el no llamado para a Fecha FIFA de este mes de marzo, se alimenta aun más la teoría de que la presencia de Diego en el Mundial de 2026 está descartada, al menos que suceda algo distinto en los últimos meses.