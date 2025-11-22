Santiago Giménez podría irse del Milan para convertirse en refuerzo de la Premier League; ¿Qué equipos lo buscan?

Esta temporada no ha sido la ideal para Santiago Giménez, que se encuentra en recuperación de una lesión que lo alejó de las canchas con el Milan, equipo al que podría abandonar en este mercado de invierno.

De acuerdo con el sitio especializado en transferencias del futbol italiano, Calciomercato, hay dos equipos de la Premier League interesados en fichar al goleador mexicano.

Los equipos interesados son el Sunderland y el Brentford. Cabe recordar, que Santiago Giménez ya aparecía en el radar del futbol inglés desde su paso por el Feyenoord; sin embargo, rechazó las ofertas para jugar en Italia con los rossoneros.

Antes de su lesión, el canterano del Cruz Azul tenía 9 partidos en Serie A esta temporada, sin goles ni asistencias a su nombre.

Los medios de comunicación en Italia lo han señalado por no estar a la altura de las expectativas que se tienen sobre él; sin embargo, aún no se han pronunciado sobre su posible salida del club.

