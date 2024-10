Santiago Giménez aseguró que Chivas es el equipo más grande de México

El delantero mexicano Santiago Giménez está de visita en el país, ya que visitará al kinesiólogo de la selección para ayudarlo en su recuperación de la lesión que sufrió en Países Bajos, y aprovechó para opinar sobre uno de los temas más polémicos de la semana que trata sobre el futuro de Fernando Gago al frente de las Chivas, equipo al cual el Bebote etiquetó como el "más grande de México".

El canterano del Cruz Azul fue invitado especial de ESPN para la edición de mediodía de Sportscenter con Sergio Dipp y Vanessa Huppenkothen, quienes le realizaron a Santiago una serie de preguntas sobre su pasado, presente y futuro.

Entre esas preguntas hubo otras de actualidad, y la conductora lo cuestionó sobre si está bien o mal que Gago pueda abandonar al Rebaño para ir al club de sus amores, equipo del cual Santiago y Christian 'Chaco' Giménez también están "enamorados".

👀 ¿Gago hace bien en dejar Chivas por Boca?



👀 ¿Pesa más Boca que el Rebaño?



¡Así responde Santi Giménez! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mLuXmU4HAh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 4, 2024

"No sé si es lo correcto pero si es algo que a él lo convence, no veo por qué matarlo en ese sentido que es lo que he visto últimamente. No está saltándose ninguna regla ni una norma. Hay una cláusula de rescisión y por lo que he escuchado, no sé mucho del tema pero si Boca paga esa cláusula se iría" respondió el goleador del Feyenoord.

De inmediato, Vanessa le preguntó si Boca tenía más peso que el Guadalajara.

"Son los dos clubes más grandes de sus respectivos países así que está parejo" concluyó Santiago, asegurando que Chivas es el equipo más grande de México.

