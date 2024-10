Santiago Giménez confesó por qué no fue a jugar a la Premier League y se quedó en Feyenoord

Desde hace dos años que Santiago Giménez llegó al futbol europeo para jugar con el Feyenoord, se convirtió en uno de los delanteros más importantes al ser goleador de la Eredivisie y de la Europa League, con actuaciones destacadas en Champions League también.

Su crecimiento en nivel clubes y con la Selección Mexicana, lo llevó a que su nombre aparezca en las carpetas de distintos equipos de las grandes ligas europeas; sin embargo, el 'Bebote' rechazó jugar en el Nottingham Forest de la Premier League, considerada la mejor liga del mundo.

Gracias a la llegada de su padre, Christian Giménez, a FOX Sports, el canterano del Cruz Azul se sumó a la mesa de La Última Palabra y confesó por qué no salió del Feyenoord a uno de los retos más atractivos para un futbolista como la Premier League.

“Nosotros creíamos que era el momento perfecto para salir después de dos años en Países Bajos, al final hay cosas que no estaban en nuestras manos. Ofertas sobre la mesa hubo dos, la que salió al aire fue la del Nottingham y la realidad es que nosotros estábamos con muchas dudas, pero al final decidimos quedarnos en Feyenoord primordialmente por la Champions” declaró Santiago.

“Al final los clubes te conocen y saben lo que puedes dar, no creo que por un torneo te quiten el ojo, lo que a mí me costó y es una realidad fueron los últimos seis meses, no solo la Copa América, sí tuve un bajón de juego y eso fue lo que más afectó, pero inclusive teniendo esas malas estadísticas hubo muchos equipos importantes interesados” agregó el Bebote.

Actualmente, el goleador del Tri está lesionado y se espera que su proceso de recuperación se tarde al menos tres meses; sin embargo, podría salir de Países Bajos a fin de año.

