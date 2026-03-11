Arly Velásquez encontró libertad en la nieve

Arly Velásquez encontró en el esquí alpino no sólo un deporte, sino la libertad que la vida le arrebató cuando era niño, luego del accidente que lo dejó sin movilidad de la cadera hacia abajo.

La disciplina que llegó a su vida por casualidad abrió puertas a paisajes que jamás imaginó, a rutas que parecían inalcanzables y, sobre todo, a la oportunidad de portar la bandera de México a nivel internacional.

Convertido en el mejor representante tricolor en los Juegos Olímpicos de Invierno, Velásquez agradece a su gran pasión haber transformado su mirada y otorgarle el impulso necesario para seguir adelante.

“No es un deporte sencillo. Una vez que estás arriba, te das cuenta de los detalles. El esquí alpino me cambió la vida en muchas cosas”, mencionó Velásquez.

