Arly Velásquez, en busca del resultado que ha perseguido toda su carrera

En la antesala de uno de los momentos más determinantes en su carrera, Arly Velásquez encara —pasado mañana— su última oportunidad de subir al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El mexicano, referente del paraesquí alpino y símbolo de perseverancia en el deporte adaptado, disputará el slalom gigante sentado, prueba en la que ha logrado algunos de sus mejores resultados durante la temporada.

Su desempeño reciente respalda el impulso que lo mantiene entre la élite: En 2025, durante el Campeonato Mundial de Paraesquí Alpino —celebrado en Maribor, Eslovenia—, escribió una página inolvidable, al obtener el décimo puesto.

Con 17 años de experiencia y una preparación minuciosa, Velásquez afirma sentirse listo para buscar el resultado que ha perseguido siempre.

“Todo ha valido la pena. El esfuerzo diario de cada jornada nos permite no sólo participar, sino competir. Dominamos el circuito en Norteamérica con muchas medallas en esta última temporada. Todo ha sido una recompensa por el trabajo. Hoy, me siento mejor que nunca. Tengo todas las expectativas. Vamos por lo más alto del podio”, comentó.

El paraesquiador, quien estuvo cerca de retirarse en 2018, reveló que —segundos antes de cada descenso— busca agradecer a la vida por la oportunidad de representar a México y sentirse uno con la montaña.

“Le dedico a todas las personas importantes en mi vida un momento de agradecimiento, porque gracias a ellas soy quien soy. Me conecto con la montaña. Salgo a buscar los mejores resultados para México”, remató.

