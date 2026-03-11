Más Información

Clásico Mundial de Beisbol: México se juega el pase a cuartos de final contra Italia

Clásico Mundial de Beisbol: México se juega el pase a cuartos de final contra Italia

Arly Velásquez encontró libertad en la nieve

Arly Velásquez encontró libertad en la nieve

Arly Velásquez pide mayor reconocimiento para el deporte adaptado en México

Arly Velásquez pide mayor reconocimiento para el deporte adaptado en México

Arly Velásquez, en busca del resultado que ha perseguido toda su carrera

Arly Velásquez, en busca del resultado que ha perseguido toda su carrera

Arly Velásquez, el hombre que desafió los pronósticos médicos y representa a México en la nieve

Arly Velásquez, el hombre que desafió los pronósticos médicos y representa a México en la nieve

Con una trayectoria que suma 17 años en el deporte adaptado, más de 150 carreras y 21 medallas internacionales, Arly Velásquez ha construido su nombre lejos de los reflectores que suelen acompañar a las grandes figuras. Por eso, el momento en el que recibió la bandera de México (de manos de Rommel Pacheco), antes de partir a su quinta experiencia paralímpica, en Milán-Cortina 2026, tuvo un significado especial para él y su familia.

Aquella tarde, frente a la mirada orgullosa de los suyos, el atleta nacido en Cancún recorrió el templete, dirigió un mensaje sobre la importancia de resistir ante la adversidad y agradeció a quienes lo han acompañado desde aquella primera aventura olímpica, en Vancouver 2010.

“Es un orgullo muy grande. Pocas veces reconocen tu trabajo y haber vivido un abanderamiento... Lo sentí aún más fuerte en estos, mis quintos Juegos Paralímpicos de Invierno. Mi familia siempre ha estado y estará”, mencionó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS