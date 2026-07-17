Cruz Azul vuelve a la actividad después de conquistar su décima estrella. La defensa del campeonato comenzará contra Atlético de San Luis, con Joel Huiqui ratificado como director técnico.

La historia reciente también sirve como advertencia para La Máquina. Después del título del Guardianes 2021, el equipo perdió fuerza y nunca pudo mantener el nivel, por lo que ahora tendrá el reto de evitar otro desplome y buscar el “bi”.

La base del plantel permanece casi intacta. Juan José Calero y Alan Montes reforzaron al conjunto celeste, mientras que Gabriel Toro Fernández todavía no define su renovación.

Del otro lado aparece un San Luis que busca cambiar su historia reciente. El conjunto potosino acumula tres torneos sin clasificar a la Liguilla, pero su técnico, Diego Mejía, aseguró que enfrentar al campeón será el mejor parámetro para conocer el nivel de su equipo. “No hay mejor rival para saber dónde estamos. Cruz Azul es un buen equipo y tiene buenos jugadores, me gustó el último partido de pretemporada que hicimos nosotros”, dijo.

El estratega mexicano considera que el duelo permitirá medir el trabajo realizado durante la pretemporada, incluso después de la sensible baja de Joao Pedro, por lesión.

El capitán del Atleti, Sebastien Salles-Lamonge, también reconoció la exigencia del compromiso y destacó la confianza que existe dentro del plantel: “Estamos muy metidos y enfocados. Este partido será la mejor prueba para nosotros, después de este mes y medio de trabajo para ver cómo manejamos estos partidos”.

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