Sabalenka vs Anisimova: Horario y canales para ver la final femenil del US Open; hoy, sábado 6 de septiembre

Es imposible visualizar la final del Abierto de Estados Unidos entre Amanda Anisimova y la campeona defensora Aryna Sabalenka el sábado sin verlo a través del prisma de lo que sucedió hace menos de dos meses en Wimbledon, en el último torneo de Grand Slam.

Por un lado, Anisimova llegó a su primera final de un Grand Slam en la semifinal del All England Club al vencer a Sabalenka, clasificada número 1 del mundo, mejorando a 6-3 en su serie de enfrentamientos directos. Y porque, por supuesto, el debut de Anisimova en una final importante terminó con una derrota, y no cualquier tipo de derrota, sino un 6-0, 6-0 contra Iga Swiatek.

Amanda Anisimova busca su primer título de un major, Aryna Sabalenka su cuarto.

Es notable la forma en la que ha jugado Anisimova, de 24 años y la octava cabeza de serie en Flushing Meadows, que eliminó a Swiatek en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en camino a otra final.

"Simplemente muestra que he trabajado muy duro, especialmente en mi juego mental y en no rendirme", dijo Anisimova después de remontar para derrotar a la cuatro veces campeona de Grand Slam Naomi Osaka 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 en una semifinal que terminó el viernes poco antes de la uno de la mañana. "Como hoy, podría haber dicho fácilmente: 'Oh, ella está jugando mejor que yo, y realmente no puedo hacer nada'."

Aryna Sabalenka durante la semifinal de US Open - Foto: AP

Anisimova aprendió de la final de Wimbledon para llegar a la final del Abierto de Estados Unidos.

Mientras que Anisimova busca su primer campeonato de Grand Slam, Sabalenka va por su cuarto general y su segundo trofeo consecutivo del Abierto de Estados Unidos. La última mujer en ganar títulos consecutivos en Nueva York fue Serena Williams, quien capturó tres seguidos en 2012-14.

Ambas finalistas están equipadas con algunos de los golpes de fondo más potentes del juego.

Sabalenka es una servidora de primer nivel; Anisimova está entre las mejores devolvedoras.

Anisimova derrotó a Sabalenka en las semifinales de Wimbledon en julio.

Después de vencer en la semifinal a Jessica Pegula, el jueves se le preguntó a Sabalenka qué destaca de la derrota ante Anisimova en julio.

"Tengo que confiar en mí misma, y tengo que ir tras mis tiros. Sentí que en ese partido en Wimby, dudaba mucho de mis decisiones, y eso fue lo principal que estaba provocando muchos errores no forzados", dijo Sabalenka, subcampeona de Madison Keys en el Abierto de Australia en enero y de Gauff en el Abierto de Francia en junio.

Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka - Fotos: AP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final femenil del US Open?

Sábado, 6 de septiembre

Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova | 14:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN y Disney + Premium.