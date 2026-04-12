Rory McIlroy es bicampeón del Masters de Augusta y llega a seis Majors en su carrera

Rory McIlroy se unió a una compañía más selecta el domingo en el Masters cuando se despegó con un par de birdies alrededor de Amen Corner y, como de costumbre, guardó un poco de drama para el final antes de ocupar su lugar en la historia de Augusta National como apenas el cuarto campeón con títulos consecutivos.

En una ronda final en la que tres jugadores tenían una ventaja de dos golpes, McIlroy tomó el control definitivo con un golpe audaz sobre Rae’s Creek a 7 pies para birdie en el par-3 del hoyo 12. Luego pegó un drive de 350 yardas en el par-5 del 13 que preparó otro birdie para ponerse tres golpes arriba.

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Hubo algunos momentos delicados, incluido un drive descontrolado en el 18 que terminó más cerca del fairway del 10. Pero embocó para bogey y un 71 de 1 bajo par para una victoria por un golpe.

Hace un año, su victoria en desempate sobre Justin Rose le dio el Grand Slam de su carrera.

Con otra chaqueta verde, McIlroy se unió a Tiger Woods, Nick Faldo y Jack Nicklaus como los únicos ganadores repetidos del Masters.

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