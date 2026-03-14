Rondón aparece al último suspiro y rescata empate para Pachuca ante Atlético de San Luis

Cuando el reloj marcaba la salida al vestidor y los aficionados del Atlético de San Luis afinaban el grito de victoria, apareció el hombre que arruinó el festejo: Salomón Rondón. El delantero de Pachuca marcó al minuto 90 y firmó el 1-1 definitivo entre potosinos y tuzos.

El encuentro arrancó con Atlético de San Luis, ubicado en la parte media de la tabla con 10 puntos, salió con entusiasmo y con ganas de demostrar que podía competir contra uno de los favoritos del torneo. Pachuca, cuarto lugar con 20 unidades, asumió el papel de protagonista, aunque no encontró espacios con facilidad.

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Los potosinos generaron peligro primero y Pachuca respondió con intentos de Oussama Idrissi y Salomón Rondón, pero el marcador permaneció en silencio.

¿En qué momento se abrió el marcador?

La recompensa para los locales llegó al minuto 43. Joao Pedro recibió un pase cruzado dentro del área por el lado derecho y definió en plena caída para poner el 1-0. El estadio explotó de alegría y el descanso llegó con ventaja para los potosinos.

En el complemento, Pachuca adelantó líneas con los ingresos de Enner Valencia y Víctor Guzmán y presionó con insistencia. Pero fue entonces cuando el partido entró en territorio dramático con el VAR como invitado especial.

Al minuto 64, un gol de Sébastien Salles-Lamonge se anuló tras revisión. Poco después, al 72, Rondón marcó para Pachuca, pero otra revisión dejó la celebración en pausa.

Pachuca no bajó los brazos. El balón rondó el área potosina durante los últimos minutos. Al 90’ llegó el desenlace. Tras un tiro de esquina, vino un centro para Rondón, quien a base pundonor apareció dentro del área chica y empujó el balón a la red. El delantero no pidió permiso y rescató el empate.