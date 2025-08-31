Robert Prosinecki aplaude ascenso del Real Oviedo en España; alaba gestión de Jesús Martínez al frente del equipo

Luego de 24 años fuera de la élite del futbol español, el Real Oviedo regresó a la máxima categoría, generando en sus fanáticos una gran emoción por ver al equipo asturiano luchar con los mejores.

Gran parte de ese éxito se debió a la dirección del mexicano Jesús Martínez, propietario de la institución, quien —contra todo pronóstico— logró la hazaña.

El regreso del Oviedo fue reconocido por Robert Prosinecki, exjugador del equipo, quien se mostró feliz por la noticia y resaltó el trabajo del empresario.

“Me pone muy feliz que el Real Oviedo se encuentre de regreso en la Primera División. Sé que ahora el dueño es mexicano y ha hecho un trabajo impresionante. Tengo familia ahí, me han hablado de algunos cambios y del año que han tenido. La gente sufrió mucho, es una gran ciudad”, recordó. Prosinecki, quien disputó algunos partidos contra el Tricolor, realizó una comparación sobre cómo se vive el futbol en distintas partes del mundo, destacando a México y Croacia, país al que desea ver brillar en la próxima Copa del Mundo.

“Como en México, Croacia también es un país que ama el futbol. Hemos tenido buenas participaciones recientes, y eso ha permitido que la gente esté más atenta y con ilusión en cada edición. Se espera mucho”, sentenció.