Ricardo Salinas Pliego explota contra reportero que minimizó a Mazatlán: “Cállese pend…”

Mazatlán tuvo un debut de ensueño en la Leagues Cup, luego de golear 3-1 al Austin FC, el resultado le pareció sorprendente al reportero Jorge Iturralde, esto no fue ignorado por Ricardo Salinas Pliego quien le respondió en Twitter.

“Señores… estamos jugando contra el pero equipo de México No mames”, escribió Iturralde en Twitter.

Dicha publicación la comentó Salinas, “Usted dijo que fue el único en la conferencia de prensa, así que tuvo que haber sido el pendejo que dijo que estaban muy contentos que les hubiera tocado el Mazatlán… ¿ahora díganos del 1 al 10 que tan contento se siente”.

Además, agregó, “a los mexicanos nos gusta agarrarnos de pendejos latinos que se sienten gringos”.

LEE TAMBIÉN: Checo Pérez lanza advertencia previo al GP de Hungría: “Voy por el podio, sin duda”

Usted dijo que fue el único en la conferencia de prensa ayer, así que tuvo que haber sido el pendejø que dijo que estaban muy contentos que les hubiera tocado el @MazatlanFC… ¿ahora díganos del 1 al 10 que tan contento se siente?



Si ya nos conocen para que nos invitan, a los… https://t.co/HkrzFff95s — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 22, 2023

Jorge Iturralde le respondió al dueño de Mazatlán.

“Quien se siente gringo? No mame, sígame para que no invente. Ismael Rescalvo no sé de donde lo sacó pero es un maestro, y tiene la humildad que nos falta por acá”, se lee.

Esto hizo explotara Ricardo Salinas Pliego, quien le reiteró su pregunta.

“Cállese pendejo y contésteme… ¿qué tan feliz se siente porque le tocó el Mazatlán en el sorteo?”.

La situación no paró y Jorge Iturralde, se enganchó con el empresario.

“Pendejo? Si no trabajo en Elektra! Que tan feliz me siento? Me siento emputadísimo, eso que número representa?”, concluyó.

Por el momento, Mazatlán ya se coloca como líder del Grupo H con tres unidades, el siguiente rival en la Leagues Cup es el martes 25 ante Juárez.

Callese pendejø y contesteme... ¿qué tan feliz se siente porque le tocó el @MazatlanFC en el sorteo?



En Sinaloa lo van a estar esperando para saludarlo cuando vaya, no se le olvide avisarles que va. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 22, 2023

LEE TAMBIÉN: Leagues Cup: ¿Cuáles son los partidos de este sábado 22 de julio?