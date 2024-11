Ricardo Ferretti se siente "a gusto" en su faceta como analista

Verlo en las pantallas sorprendió a todos los aficionados del futbol, ya que Ricardo 'Tuca' Ferretti se había caracterizado por su seria personalidad como entrenador y al ser analista muestra el otro lado.

"No es lo mismo estar haciendo futbol y después comentar futbol, naturalmente la oportunidad que tengo de expresarme de la mejor manera posible, no tengo la gran experiencia como mis compañeros, de pronto si me pongo un poco nervioso como jugador debutante que entra al partido, pero mis compañeros me orientan, me protegen y me siento muy a gusto", expresó el 'Tuca' en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El ahora comentarista de ESPN es considerado dentro de la empresa como un fichaje bomba dentro de los medios de comunicación.

"Fue algo muy importante por lo que significa para el futbol mexicano y la industria del deporte, una personaje como el Tuca, con su personalidad sabíamos que iba a ser una persona que iba a conectar de manera inmediata con los fans", aseguró Jorge Castillo, director de sports para ESPN México.

Para Armando Benítez, encargado de producción de dicha cadena, afirmó que la llegada de Tuca ayudó "a hacernos mejores" porque Ferretti es alguien profesional.

"Él se ha adaptado a ser un comunicador, nosotros nos hemos adaptado a esta leyenda", señaló.

Ferretti afirmó que su experiencia como entrenador le ayudó a poder manejar estar frente a las cámaras, aunque hoy en día, piensa que la mancuerna con sus compañeros de mesa le da más confianza.

"El apoyo de la empresa y de mis compañeros me hizo sentir natural, los comentarios que haga no le pueden gustar a todos, pero es en plan positivo, nada de tener problemas con nadie, me siento muy tranquilo, muy a gusto y estoy haciendo lo que me gusta hablar de futbol", aseveró.

