Durante los 47 años que tiene Ricardo Ferretti inmerso en el futbol mexicano, ha visto distintos cambios que lo hacen llegar a una sola conclusión sobre la situación actual de la Liga MX. “Nos desbordamos hacia el lado financiero y nos olvidamos del lado deportivo”, opinó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El Tuca afirmó que “el cambio está muy lejos para que el futbol mexicano sea lo que todos esperamos”, así que le pide a las directivas un replanteamiento en el modelo de negocio. “Está comprobado que cuando mejor eres deportivamente lo otro [el dinero] viene de manera más fácil. Si tienen un equipo ganador, la cantidad de gente y de publicidad que te va a buscar es enorme, porque nadie quiere ser patrocinador de un equipo perdedor”, comentó el miembro de ESPN.

Descuidar lo deportivo genera poca competitividad en la Liga MX, por lo que Ferretti propone dos soluciones que ayudarían a largo plazo. “La reducción de extranjeros y regresar el ascenso y descenso, esa es la fórmula para que realmente podamos tener el futbol que teníamos antes”, subrayó.

El brasileño piensa que actualmente los clubes aprovechan demasiado la regla de extranjeros y descuidan sus fuerzas básicas. “Antes, Pumas, Chivas, Atlas, América, trabajaban muchísimo con el jugador joven, hoy día sólo Pachuca. [Los demás] para no arriesgar tanto contratan extranjeros y la cantidad de jugadores no nacidos en México en Primera División es mucha y el futbol mexicano quedó chiquito”, subrayó. Ferretti espera que con el paso de los años en la Liga MX “protejamos al jugador mexicano”, porque al final, los aficionados se dan cuenta de la carencia futbolística y sólo acuden a ciertos estadios para ver a futbolistas, pero no nacionales.