Christian Martinoli casi es despedido por Ricardo Salinas Pliego: “Así no se puede competir con Televisa”

Christian Martinoli tiene 26 años como miembro de TV Azteca, aunque dicho lapso se pudo cortar, ya que en una ocasión Ricardo Salinas Pliego, dueño de la empresa, lo llamó y el cronista pensó que lo despediría.

El narrador de Azteca Deporte contó a el Escorpión Dorado la única ocasión que Salinas Pliego le hizo un llamado de atención.

“Alguna vez me marcó por teléfono, para el Mundial de Alemania de 2006, Televisa traía la idea del Dream Team y yo empecé a decir que eran el Drink Team nada fuera algo ingenioso”, recordó Martinoli.

Incluso Christian mencionó que “a José Ramón le estaba gustando, estaba feliz. Él fue quien me dijo di pendejadas, las empecé a decir, me las festejaba entonces estaba a toda madre”.

Lee también David Faitelson sostuvo acalorado debate con reporteros hondureños, previo al México vs Honduras

Pero al parecer hubo una queja de Televisa por dicho apodo al equipo deportivo.

“Estábamos en Países Bajos estábamos en Ámsterdam a las 5 de la mañana íbamos a hacer protagonistas de la noche. De pronto llega el productor de campo en ese momento, me despierta me dice ‘Te llama el señor Salinas’”, mencionó entre risas.

Christian pensó que era una broma hasta que “contesto y la secretaria me dice te va a hablar el señor Salinas”, cuando tomó la llama el dueño de TV Azteca le reclamó sobre los apodos.

“Salinas me dice que si yo me refería a la competencia como el’ Drink Team’ le respondí, “Sí señor” y Salinas respondió “Que sea la última vez ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra aquellos” me metió una cagot…”, añadió Martinoli.

Al final de la conversación el empresario lo cuestionó sobre su participación en el Mundial de 2006 y finalizó su llamada con el narrador diciéndole “disfruta el Mundial”.

Christian detalló que desde aquella fecha la situación no ha vuelto a recibir alguna otra queja de Salinas Pliego.

“Cuando llego a ver a Salinas es un evento social que él genera internamente en el canal o en cenas de navidad que llega a celebrar con gente de departamentos del canal”, recordó Christian Martinoli.

Lee también Héctor Herrera, multado y suspendido tras escupir a un árbitro en la MLS