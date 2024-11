David Faitelson sostuvo acalorado debate con reporteros hondureños, previo al México vs Honduras

El duelo entre Honduras y México ha comenzado desde antes del silbatazo inicial... Con la prensa de ambos países.

En un debate entre TUDN y Diario Diez, David Faitelson tuvo una acalorada discusión con dos colegas catrachos, sobre la actualidad de las Selecciones de Honduras y México. Un choque de "verdades" que dejó entrever lo que es la rivalidad futbolística entre ambos países.

Lee también Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, pone al América como favorito a ganar el Apertura 2024

Faitelson fue contundente y minimizó la importancia del encuentro ante Honduras, correspondiente a los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf.

"Ante Honduras es un partido que a México no le sirve para nada, si lo ganas, le ganaste a una Selección de Honduras que no sirve para nada; si lo pierdes, lo único que haces es evidenciar la crisis que atraviesa la Selección Mexicana”, aseveró el ex de ESPN.

El periodista hondureño Gustavo Roca respondió categórico a Faitelson y criticó el momento actual del Tricolor que comanda Javier Aguirre.

“Esta selección mexicana es la peor de los últimos tiempos, es la más limitada futbolísticamente hablando… Esta México no me infringe ningún temor”, respondió.

El ex reportero de TV Azteca 'la dio por buena', pero enfatizó que el compromiso de este viernes significa más para Honduras que para la Selección Mexicana.

“Tienes razón Gustavo, es una de las peores selecciones mexicanas de la historia… Para Honduras es como si fuese una final, es un partido muy importante, pero ganarle a Honduras no le da absolutamente nada a México”, concluyó.

Lee también En la Selección Mexicana saben que vs Honduras será una auténtica "guerra" por el pase a Semifinales

🎙️ Desde Honduras, @GibranAraige junto a los colegas Daniel Ramírez y Gustavo Rocca para hablar sobre el partido ante México



🗣️ “Esta Selección Mexicana es la peor de los últimos tiempos” 🎯



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/rze4dEC4ld — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 13, 2024