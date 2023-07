Revelan último mensaje de La Parka tras sufrir el accidente en el ring

La Parka murió el 11 de enero de 2020 dejando un legado en la lucha libre por su carisma con los aficionados, así como con varios luchadores, tal es el caso de Faby Apache quien reveló el último mensaje de ‘la huesuda’.

Faby Apache se encontraba en la función de la Arena Coliseo de Monterrey donde La Parka sufrió el accidente que lo mandó al hospital, su rostro impactó con el metal de la tribuna luego de no poder concretar un lance entre la segunda y tercera cuerda, provocando que cayera antes y Rush no pudiera sujetarlo.

Apache recientemente recordó cómo vivió ese momento y las últimas palabras de Jesús Escoboza Huerta, mejor conocido como La Parka.

“Esto no lo he platicado, (Lady) Shani entró y me dijo: ‘se lastimó Chuy’, corrí a la enfermería; él todavía traía su máscara y los paramédicos le estaban tomando la presión, me señalaba el cullo y me decía: ‘me estoy ahogando’, entonces le desamarré la máscara, se la quité y me la puse abajo del brazo, él me seguía que no podía respirar”, explicó Faby Apache a El Blog de la Lucha Libre.

Posteriormente, la luchadora recordó que ella trató de ayudarlo y pedía al servicio médico que actuara más rápido, fue cuando La Parka le dijo un último mensaje.

“Me agarró de la mano, me agaché y me dijo: ‘Dile a Tutui que ya me voy, que lo amo mucho’”, expresó la luchadora.

A lo que Faby le respondió ‘No digas eso’ y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital.

Apache detalló que ‘Tutui’ es el hijo de La Parka, quien también se encontraba en Monterrey, Nuevo León, pero en otro evento.

La Parka sufrió este accidente el 21 de octubre de 2019, el gladiador evolucionó en su lesión y meses después murió por una falla renal y pulmonar, dicha noticia también impactó a Faby Apache.

“Estábamos en un evento y Polvo de Estrellas estaba coordinándolo, de repente entro al vestidor y me dice ‘Faby, falleció Chuy’, le marqué a su hermano, Bardo y me informó, ‘Faby se acaba de ir’”, expresó Apache.