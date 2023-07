Raquel Rodríguez con la ilusión de replicar a Selena y ser estandarte latino en Estados Unidos

Raquel Rodríguez, una de las súper estrellas latinas más fuertes de la actualidad en WWE, desde pequeña contó en casa con dos grandes figuras que la llenaron de confianza para dedicarse a la lucha libre, seguir sus sueños y amar, claramente, sus raíces mexicanas.

El primero de ellos: su padre, el también luchador independiente de la década de los ‘80 en Estados Unidos, llamado Desperado, quien con funciones cada semana recorriendo México y ciudades norteamericanas la hizo enamorarse del deporte espectáculo a corta edad.

“Mi primera memoria con la lucha libre es de muy pequeña al ver a mi padre luchar en un bar. Recuerdo que cuando llegamos nos pidió no decirle papá en ese momento, y llamarle Desperado. Cada fin de semana viajábamos a México y diferentes partes de Estados Unidos para verlo luchar. Fue un mundo que me enamoró completamente”, compartió en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes.

Fue allí, con ese nuevo cariño que entró la figura de la cantante Selena Quintanilla —fallecida trágicamente en 1995—, quien con su música y dedicación le demostró la capacidad de las mujeres latinas en Estados Unidos, un ejemplo que añora replicar con las nuevas generaciones de luchadoras.

“Es muy importante para mí ser ídolo de la comunidad latina, cuando era pequeña tenía a Selena, ella era mexicana y me dio ese poder para ir por mis sueños. Yo quiero ser esa luz y ejemplo para las mujeres latinas chiquitas para cumplir sus sueños, hay mucho sacrificio pero sí se puede”, comentó.

Raquel narró que dedicarse a la lucha libre no es nada sencillo para las mujeres, por ello al principio recibió la negativa de su padre, mismo que le pidió enfocarse primera y exclusivamente en los estudios.

“Fue difícil para mí al comienzo de todo, para las mujeres era diferente tiempo para crecer en la lucha libre. Hablé con mi papá sobre querer ser luchadora y me dijo que no, quería que tuviera mi educación profesional primero y después veríamos. El día que me gradué le dije que mi sueño seguía siendo la lucha libre y me dio dos años para hacerlo realidad, para ser luchadora y en menos de ese tiempo tuve mi oportunidad con WWE, soy un ejemplo de que todo sueño es posible”, finalizó la ídolo latina.