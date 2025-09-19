Xolos de Tijuana aplastan a León; golean y callan el rugido de la Fiera

El Estadio Caliente se encendió con luces rojas, después de que los "Xolos" de Tijuana le propinaran una goleada (5-0) a la "Fiera" de León, apagando su rugido y desapareciéndola de la cancha.

A los "Xolos" solamente les bastaron doce minutos para abrir el marcador en su favor, gracias a una anotación de Frank Boya. El segundo gol no tardó en llegar, pues Jackson Porozo le propinó un tanto a "La Fiera" en el dieciséis.

Por más cambios que León intentó hacer para darle la vuelta al marcador, no fue suficiente. Rafael Inzunza anotó el tercero en el minuto veintinueve. Y no conformes, Ezequiel Bullaude selló el cuarto en el setenta y seis.

Sin mayores esperanzas para "La Fiera", Shamar Nicholson anotó el último gol en el último segundo del juego.

Con esto, los "Xolos" de Tijuana alcanzaron dieciocho partidos anotando gol. Buen augurio, pues también representó su cuarta victoria en el torneo Apertura 2025.

El siguiente reto de Tijuana será ante Santos Laguna. Mientras que, por su parte, León recibirá la visita de los "Cañoneros" de Mazatlán.

Este resultado cerró la agenda de este viernes en el balompié mexicano, a la espera de que este fin de semana continúe la actividad en la novena fecha del actual certamen.