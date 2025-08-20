Resultado: Tigres fracasa y es eliminado de la Leagues Cup; Inter Miami se lleva el triunfo sin Lionel Messi

Tigres decepcionó cuando más se esperaba de ellos. En un escenario ideal para reivindicarse tras la derrota ante América en la Liga MX, el conjunto regiomontano mostró una versión desordenada y sin ideas frente a un Inter Miami que, pese a la ausencia de Lionel Messi, se impuso con autoridad (2-1) en la Leagues Cup 2025.

El equipo de Guido Pizarro, que llegó al duelo con grandes expectativas, se quedó con las manos vacías al ser superado en la cancha y consumar un duro fracaso para el multimillonario equipo mexicano.

No era un secreto que uno de los objetivos del equipo mexicano para avanzar a la siguiente ronda era anular a las grandes estrellas del conjunto estadounidense, un factor que le costó mucho a la zona defensiva universitaria.

Con jugadas por las bandas y el liderazgo de Luis Suárez, el equipo de Las Garzas comenzó a causar daño sobre la meta de Nahuel Guzmán desde el silbatazo inicial. Aunque el arquero logró rescatar a su equipo en un par de ocasiones, no pudo evitar la caída de su portería pasados los primeros veinte minutos de juego.

El gol de los locales, que provocó la euforia de Lionel Messi en las tribunas, llegó tras la marcación de un penalti por una mano en el área de Javier Aquino, acción que fue cobrada por Luis Suárez (23').

La anotación de Inter Miami fue un duro golpe para Tigres, que lució extraviado y poco pudo generar antes del silbatazo de medio tiempo.

La mala cara del equipo mexicano continuó en la parte complementaria, en la que, con una dosis de fortuna, encontró el empate gracias a Ángel Correa, quien aprovechó su velocidad y un error en zona baja para igualar las acciones (67').

El gol de Tigres llenó de nerviosismo el ambiente en el Chase Stadium, que, segundos antes de llegar a la definición por penaltis, recibió la intervención del VAR. Tras una revisión, se marcó un penalti nuevamente por una mano de Javier Aquino, el cual fue enviado al fondo por Luis Suárez (89') , sentenciando así la eliminación de los felinos.