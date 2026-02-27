En su visita al estadio Corregidora, el colista del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna, se repuso en dos ocasiones para rescatar el empate (2-2) ante el Querétaro.

Con este empate, los Guerreros (18º) llegaron a dos puntos y los Gallos Blancos del Querétaro (15º) a seis unidades.

El argentino Mateo Coronel (13') y el uruguayo Santiago Homenchenko (30' penal) marcaron los goles por los locales.

Las anotaciones del Santos fueron obra del argentino Lucas di Yorio (23' penal) y del ecuatoriano Carlos Gruezo (45'+6). Ambos futbolistas de fueron expulsados al 90+7 y al minuto 89, respectivamente.

A media semana en actividad de la Jornada 9, Santos recibe a Cruz Azul el martes 3 de marzo, mientras que los Gallos Blancos de Querétaro visitan a Monterrey el miércoles 4; ambos partidos a las 19:00 horas.