Resultado Liga MX: Chivas conserva su invicto; derrota a Mazatlán

Necaxa golea al Atlético de San Luis y se reencuentra con la victoria

Diablos Rojos Femenil 'ficha' a Stitch como refuerzo de lujo

América se olvida de Álvaro Fidalgo: Hay que avanzar, así es el futbol

Super Bowl LX: Desde las canciones de Bad Bunny hasta el color de las bebidas, éstas son las apuestas más raras

El Necaxa, del uruguayo Martín Varini, aplastó 4-1 al Atlético de San Luis, que jugó la segunda mitad con un jugador menos por la expulsión del brasileño Robson Bambu.

Los argentinos Julián Carranza (4’) y Tomás Baladoni (59’) y los mexicanos Alexis Peña (66’) y Ricardo Monreal (73’) garantizaron el triunfo de los Rayos en el estadio Victoria.

San Luis descontó con un penalti cobrado por Joao Pedro, quien es lidera de momento la tabla de goleo con cinco dianas.

Necaxa subió provisionalmente al noveno puesto con seis unidades, dos más que San Luis, el decimoquinto de la clasificación.

Necaxa visita el próximo sábado al FC Juárez, mientras que los potosinos reciben el mismo día a los Gallos Blancos de Querétaro.

