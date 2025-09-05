Los Ángeles Chargers se quedaron con la gloria en suelo brasileño este viernes frente Kansas City Chiefs, por 27-21, en un encuentro apretado de la primera semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que dejó sin respiración a los 47.627 aficionados que coparon el Arena Corinthians de São Paulo.

Lo que comenzó siendo en su totalidad azul y amarillo, sobre el final se puso en tablas.

Los Chargers dominaron gran parte del encuentro y quedaron varias veces a más de seis puntos de ventaja sobre su rival.

Sin embargo, en los dos últimos cuartos perdieron fuelle y los Chiefs aprovecharon para acercarse, con dos ‘touchdowns’, uno de Patrick Mahomes y otro de Travis Kelce.

La gran figura de la noche fue la dupla Justin Herbert y Quentin Johnston, que protagonizaron dos ‘touchdowns’, uno al inicio y otro clave sobre el final que terminó por sentenciar el resultado de la jornada.

Parecía que estaba todo dicho pero los Chiefs no se dieron por vencidos. Mahomes colocó un lanzamiento para Hollywood Brown que los dejó a puertas de la línea de anotación.

Con un gol de campo de Juju Smith-Schuster se selló el resultado del primer partido internacional de una temporada que promete muchos viajes por ciudades como Dublín, Londres, Berlín, para terminar el año con su debut en suelo madrileño, en el estadio Santiago Bernabéu, el próximo 16 de noviembre.

Teair Tart protagonizó el altercado de la noche, cuando golpeó a Travis Kelce en el casco y fue penalizado con una falta personal, algo que despertó la indignación de varios asistentes, quienes, por su reacción, esperaban que el jugador fuese expulsado.

El topetazo, dado adrede por el defensor, dejó a Kelce desorientado por un momento.

La música, la invitada de honor de la noche

La fría noche paulista contó con mucho más que deporte, algo a lo que la NFL ha acostumbrado a su audiencia a lo largo de los años.

En Brasil la música invade todos los espacios y este campo de juego no fue la excepción. Karol G calentó el descanso con su nuevo disco, ‘Tropicoqueta’.

La colombiana aprovechó su debut en la NFL para desplegar una dosis de latinidad sobre el Arena Corinthians y, vistiendo un simpático top de piñas, cantó en portugués, en inglés y bailó samba a la par de un nutrido cuerpo de bailarines que la acompañaron durante el breve espectáculo.

Pero no fue solo ella: Billie Joe y Mike Dirnt, de Green Day, que se presentarán este fin de semana en el festival The Town, hicieron una breve aparición en la pantalla del estadio, un gesto que fue replicado en las redes sociales de la NFL.

En los momentos en los que se frenaba el partido, una escuela de samba ponía el sazón brasileño y entretenía a los presentes con sus tamborines.

Antes del pitazo inicial, hubo una ceremonia en la que el saxofonista estadounidense Kamasi Washington interpretó el himno de Estados Unidos, cuna de este deporte, y la brasileña Ana Castela entonó el de Brasil, con enormes banderas de ambos países que ocupaban el estadio y un espectáculo de fuegos artificiales que sellaron el fin de las presentaciones y dieron paso a la salida de los jugadores al campo.

Las ‘swifties’ se fueron con gusto a poco

La gran decepción de la noche fue la ausencia de Taylor Swift, actual pareja de Travis Kelce, que en los últimos duelos se había mostrado en las gradas apoyando a su futuro marido.

En un clima de mucha expectativa por su llegada, miles de ‘swifties’ se colaron entre los aficionados a este deporte a la espera de ver, aunque sea unos segundos en pantalla, a la artista pop.

A mitad del partido, el medio estadounidense TMZ puso fin a las especulaciones y confirmó que la rubia no viajó para Brasil por recomendación de su equipo de seguridad.

Sin embargo, su prometido, Travis Kelce protagonizó un momento especial cuando, antes de comenzar el encuentro, se acercó a uno de los extremos del campo de juego para saludar a Neymar con un apretón de manos que causó el estallido de los gritos de los presentes.

El delantero del Santos brasileño confesó públicamente su fanatismo por Patrick Mahomes y envió en un vídeo sus buenos deseos para los Chiefs en el duelo en suelo brasileño.

La NFL cuidó todo tipo de detalles y tuneó el Arena Corinthians como una gran cancha de fútbol americano. La transformación se produjo una vez finalizado el partido que el clásico equipo de São Paulo disputó el pasado fin de semana y se extendió durante toda la semana.

Los Chargers y los Chiefs cierran de esta forma el segundo partido de la nueva temporada, cuyo corte de cinta se dio este jueves con los Philadelphia Eagles vigentes campeones, cuando vencieron por 24-20 a los Dallas Cowboys.