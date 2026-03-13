Resultado Liga MX: Necaxa empata por primera vez en el Clausura 2026

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Sin mayores emociones, los “Rayos” de vivieron su primer empate en el torneo Clausura 2026. Un marcador sin goles ante una “Franja” de Puebla que tuvo una mayor posesión del balón, pero que —en ningún momento— logró llevar el esférico hasta la portería.

En su lugar, la escuadra poblana enfrentó las amonestaciones de cuatro tarjetas amarillas. Rumbo al tramo final del partido, la “Franja” se desmotivó. Situación que los “Rayos” aprovecharon para atacar con mayor fuerza a sus rivales, durante la onceava fecha del actual certamen.

Sin embargo, los últimos siete minutos que se le agregaron al segundo capítulo del partido no fueron suficientes para concretar las promesas de gol. El encuentro finalizó con los futbolistas cabizbajos, conscientes de que su partido fue flojo.

Así terminó el primer partido de este viernes, 13 de marzo, en la Jornada 11 del Clausura 2026.

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Puebla y Necaxa en partido, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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¿Qué sigue para Puebla y Necaxa en el Clausura 2026?

En la siguiente fecha del torneo, los “Rayos” de Necaxa se enfrentarán a los “Xolos” de Tijuana en el Estadio Victoria Aguascalientes. Mientras que, por su parte, la “Franja” de Puebla jugará contra Santos Laguna, el equipo sotanero del torneo.

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Puebla y Necaxa en partido, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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