Resultado: Chivas persevera y vence sobre el final a los Bravos de Juárez; Guadalajara es líder del torneo

Rayados de Monterrey quiere a Antoine Griezmann para el torneo que viene, revelan en España

Resultado: Rayados vence al Necaxa y suma sus primeros tres puntos del torneo

Jude Bellingham desmiente mala relación con Xabi Alonso: "No creas todo lo que lees"

Juárez vs Chivas - EN VIVO - Jornada 2 - Clausura 2026

Cuando parecía que el partido iba a acabar en un aburrido empate sin goles, Yael Padilla anotó el gol agónico que le dio el triunfo al (1-0), el segundo consecutivo que los coloca como líderes del torneo Clausura 2026 tras dos jornadas.

El triunfo de las Chivas fue un premio a la perseverancia en una visita complicada a la frontera. Los Bravos de Juárez suelen hacerse fuertes de local, pero los dirigidos por Gabriel Milito intentaron hasta el último segundo para llevarse la merecida victoria.

En el ocaso del partido, Padilla (94') encaró hacia el área y soltó un disparo cruzado imposible de atajar para Sebastián Jurado, que había aguantado los ataques rojiblancos durante más de 90 minutos.

Al triunfo en primera jornada contra el Pachuca, las Chivas le suman este consecutivo en la frontera, que sirve de envión anímico para recibir a los Gallos Blancos de Querétaro el próximo sábado en el estadio Akron.

