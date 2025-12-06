Resultado: Jaiba Brava es campeón de la Liga de Expansión, tras vencer de forma agónica al Irapuato

El Estadio Tamaulipas vivió una noche de infarto, sudor y gritos ahogados que al final explotaron en éxtasis azul celeste. La Jaiba Brava del técnico Marco Antonio Ruiz conquistó el título del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX al vencer 1-0 (global) al Irapuato.

Y sí, hubo que esperar hasta el minuto 89… Porque en esta final nadie quería ser campeón.

Desde el pitazo inicial, la Jaiba salió como su nombre lo dice: ¡A la brava!. En ocho minutos ya habían puesto tres veces en apuros a Humberto “Gansito” Hernández, especialmente Edson Torres, que sacó un disparo dentro del área que pasó tan cerca del poste que las tribunas estallaron, pero… Para nada.

Irapuato respondió con contragolpes que hicieron sudar a la afición, pero todo quedó en amenazas. Al 17’: córner José López, de la Jaiba, completamente solo frente al arco… Y cabeceó con los ojos cerrados. La pelota le pasó por la frente sin hacer contacto. El gol que ya se cantaba en la tribuna se convirtió en un suspiro

Jaiba Brava e Irapuato en la Gran Final del Apertura 2025 en la Liga de Expansión - Foto: Imago7

Después de eso, ambos equipos se pusieron en modo “no sea que nos metan gol” y el partido se enfrió.

El segundo tiempo arrancó igual: con la Jaiba encima y el Irapuato a la contra. La Trinca tuvo la suya al 60’ con un cabezazo de Raúl Sandoval que se fue desviado por centímetros.

El reloj corría y los nervios subían, pero el destino guardaba lo mejor para el final. Minuto 88. Jesús Escoboza entra al área, recorta, “Gansito” Hernández sale temerario y trompicó al rival. ¡Penalti!

Escoboza tomó el balón, respiró hondo y al 89’ lo puso por el centro mientras el portero se lanzaba a la derecha dejando la puerta abierta para que cayera, por fin, el ¡1-0!

Con ello, la Jaiba Brava levantó el título de la Expansión en casa, con su gente, de forma agónica y con un héroe llamado Jesús Escoboza.