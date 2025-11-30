La Trinca Fresera paralizó la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para disputar el partido de ida de la Gran Final contra el Tampico Madero, en el Estadio Sergio León Chávez, duelo que concluyó 0-0.

Cerca de 20 mil personas se dieron cita en el recinto desde tempranas horas para apoyar a su equipo, convencidas de que en casa se daría el primer golpe rumbo al título.

Sin embargo, los cánticos, las banderas y el entusiasmo de la afición superaron lo mostrado por los equipos dentro de la cancha, pues el impulso desde las gradas no fue suficiente para que el Irapuato impusiera condiciones, dejando la serie prácticamente abierta.

El encuentro estuvo plagado de faltas y, aunque ambos clubes mostraron voluntad, carecieron de claridad. Incluso, en la primera mitad, el Irapuato pudo haber comenzado a planchar su camino, pero el árbitro José Adolfo Robles decidió no marcar una fuerte entrada del portero de la Jaiba Brava, Gerardo Ruiz, sobre el mediocampista Juan Rangel dentro del área chica.

En medio del duelo trabado ocurrió una escena inesperada: un perro ingresó al campo, alborotando al público y al área de la Jaiba Brava. Entre chiflidos y risas, el animal salió por su cuenta y la anécdota quedó en mero entretenimiento.

Lee también Rayados elimina al América del Apertura 2025 con agónico gol de Germán Berterame

Aficionados en el Estadio Sergio León Chávez, durante la Final de Ida en la Liga de Expansión - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

Ahora, el Irapuato buscará romper la racha victoriosa del Tampico Madero en Tamaulipas, donde los tampiqueños no pierden desde febrero de este año.

“Estoy satisfecho y tranquilo, pero no me fío de nada, los muchachos lo saben. Esto fue el primer tiempo nada más y tenemos que hacer un gran partido en nuestra casa”, expresó Marco Antonio 'Chima' Ruiz en conferencia postpartido.

“Tengo un equipo con experiencia, un equipo que sabe jugar las liguillas. Irapuato es una plaza difícil porque la gente se hace sentir, pero ahora nos toca a nosotros; también tenemos una plaza que pesa mucho, con una gran afición”, agregó el dirigente de la Jaiba.

Para el Irapuato, levantar el título en Tampico será toda una hazaña, ya que no ha ganado ni un solo partido en esta Liguilla.

“Tenemos que mejorar la ofensiva; hoy nos faltó un poco de idea, pero me quedo contento porque el equipo se entrega y se muestra a la altura.

“Sabíamos que se podía cerrar en casa y ahí está el 0-0: seguimos con la racha, no hemos perdido. Tenemos todavía la flamita de poder llevarnos el campeonato. El juego está abierto y vamos a ir a hacer partido en Tampico con la mentalidad de sacar el resultado”, declaró Daniel ‘Borita’ Alcántar.

El partido decisivo será el próximo sábado, 6 de diciembre, en el Estadio Tamaulipas.

Lee también El Racing de Veracruz, a la conquista de sus paisanos; no quieren estar a la sombra de los Tiburones Rojos