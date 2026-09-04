En su regreso al balompié mexicano, el estratega Gustavo Lema inició su camino con el pie izquierdo. Los Bravos de Juárez, desde el sótano de la tabla general, hilaron una séptima derrota consecutiva en el torneo Apertura 2026.

Los goles de Salomón Rondón (53') y Alán Bautista (90'+10') permitieron que los Tuzos de Pachuca escalaran momentáneamente hasta el undécimo lugar de la tabla general. Después de cinco partidos sin conocer el triunfo, los dirigidos por Benjamín Mora por fin consiguieron una segunda victoria (0-2) en el torneo local.

Sin mayores emociones, lo único que marcó el primer tiempo fue el choque (14') de Óscar Estupiñan y Sergio Barreto, quien terminó con sangre en el rostro. En el segundo capítulo del partido, los Bravos de Juárez quisieron rescatar el empate, sin mayor éxito. Peor aún, dejaron escapar una oportunidad que bien pudo cambiar el destino del partido.

La ausencia de contundencia permitió que, en el tiempo agregado, Alán Bautista ampliara la ventaja de los Tuzos. En el último respiro del partido, correspondiente a la séptima fecha del Apertura 2026, remató dentro del área para ampliar la ventaja en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Gustavo Lema deberá trabajar para cambiar el presente de la escuadra fronteriza que, en la próxima fecha del certamen, enfrentará a Santos Laguna en el Estadio Corona. Mientras que, en la otra cara de la moneda, Pachuca visitará al Atlante en el Estadio Banorte.