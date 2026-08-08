De nada sirve ser dominante y avasallar la portería rival, si no lo reflejas en el marcador.

Otra vez la falta de contundencia le jugó una mala pasada a las Chivas, pero en esta ocasión las consecuencias fueron mucho más graves.

El Rebaño perdió (0-1) con el FC Dallas y, prácticamente, se despidió de la Leagues Cup 2026. Primer fracaso para Gabriel Milito y sus dirigidos en la temporada.

La solitaria anotación de Logan Farrington (73') dejó en evidencia las carencias defensivas del equipo rojiblanco, provocadas por su estilo propositivo y su forma de irse al ataque.

La escuadra texana permitió que las Chivas se adueñaran, por completo, del balón y decidieron ser reactivos. La apuesta les salió a la perfección.

Los contragolpes surgieron efecto e, incluso, el triunfo pudo haber sido por un marcador más abultado.

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Minutos antes del gol del centrodelantero estadounidense, el FC Dallas se quedó muy cerca de abrir el marcador, pero el poste ahogó la celebración.

Al igual que en la jugada del único tanto, hubo un error en la parte baja rojiblanca. Luis Romo se equivocó al entregarle el esférico a su rival. Para su fortuna, el disparo no se incrustó en las redes de Raúl Rangel.

Sin embargo, el Rebaño con contó con la misma suerte minutos más tarde, cuando Omar Govea fue displicente en la disputa de un balón y permitió que el conjunto texano tejiera la acción que terminaría silenciando el PayPal Park de San José.

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Con una espectacular jugada invidual, Logan Farrington se convirtió en el verdugo de la escuadra de Gabriel Milito.

Las Chivas dejaron escapar la oportunidad de pelear por un título y se llevaron un duro revés. De nueva cuenta, se despidió de la Leagues Cup, sin pena ni gloria.