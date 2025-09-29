Bo Nix lanzó para dos touchdowns y corrió para otro para compensar su intercepción en la zona de anotación, y los Broncos de Denver rompieron una racha de dos derrotas al propinarle a los Bengals de Cincinnati su segunda derrota consecutiva por paliza, 28-3 el lunes por la noche.

Con 101 yardas en 16 acarreos, J.K. Dobbins registró el primer juego de 100 yardas por tierra de Denver desde que Latavius Murray corrió para 103 yardas contra los Chargers el 8 de enero de 2023, un lapso de 38 juegos, contando los playoffs.

Nix lanzó para 326 yardas y los Broncos superaron a los Bengals 512 yardas a 159 mientras acumulaban 29 primeros intentos frente a los nueve de Cincinnati.

Lee también: América, a defender el liderato contra el Orlando Pride en la Concacaf W Champions Cup

Los Broncos (2-2) aún no han estado en desventaja en el cuarto período y, por primera vez desde el partido inaugural, el resultado no se decidió con un gol de campo al final del tiempo. Denver tomó una ventaja de 21-3 al medio tiempo y nunca fue amenazado después de eso, aunque la ofensiva de los Broncos se tambaleó en la segunda mitad.

Nix finds the rookie RJ Harvey and the @Broncos add another TD



CINvsDEN on ABC

Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/bcA5Fwcfey — NFL (@NFL) September 30, 2025

Los Bengals (2-2) perdieron su segundo juego consecutivo con el quarterback suplente Jake Browning, quien está reemplazando a la estrella Joe Burrow, que se está recuperando de una cirugía en el dedo del pie. Venían de la mayor derrota en su historia, una paliza de 48-10 en Minnesota, y esta no fue mucho mejor.

Lee también: MLB: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO TODOS los juegos del Wild Card en la Postemporada?

Ja'Marr Chase tuvo cinco recepciones para 23 yardas y Tee Higgins atrapó tres pases para 32 yardas. Browning lanzó para solo 125 yardas en 14 de 25 pases.