Los rojinegros de Atlas sumaron una segunda victoria consecutiva, después de imponerse (3-1) a los "Bravos" de Juárez en el Estadio Jalisco.

Pese a que, en un inicio, parecía que los "Bravos" sellarían un dominio gracias a una anotación del colombiano Óscar Estupiñán, los "Zorros" le dieron la vuelta al marcador. En un escenario bizarro, el arbitraje le anuló un gol a Atlas para, posteriormente, marcarle un penal a favor.

Esto permitió que, durante el minuto treinta, Uroš Đurđević se encargara de cobrar la pena máxima. El segundo tanto no tardó en llegar: Diego González Alcaraz anotó de cabeza y adelantó a los rojinegros.

