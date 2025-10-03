Más Información

Resultado: Atlas se impone ante Juárez; contundente victoria de los rojinegros

Chivas, con la obligación de ganarle a Pumas; un triunfo rojiblanco es necesario para afianzar su lugar en Play-In

Pachuca hila una segunda victoria consecutiva; deja sin esperanzas a Necaxa y Fernando Gago

Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a Rodrigo Huescas tras su lesión

Liga MX: Atlas vs Juárez - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Los rojinegros de Atlas sumaron una segunda victoria consecutiva, después de imponerse (3-1) a los "Bravos" de Juárez en el Estadio Jalisco.

Pese a que, en un inicio, parecía que los "Bravos" sellarían un dominio gracias a una anotación del colombiano Óscar Estupiñán, los "Zorros" le dieron la vuelta al marcador. En un escenario bizarro, el arbitraje le anuló un gol a Atlas para, posteriormente, marcarle un penal a favor.

Esto permitió que, durante el minuto treinta, Uroš Đurđević se encargara de cobrar la pena máxima. El segundo tanto no tardó en llegar: Diego González Alcaraz anotó de cabeza y adelantó a los rojinegros.

